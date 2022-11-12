Британец, вернувшийся из плена "ДНР", снова отправится в Украину - но не воевать

Бывший военнослужащий Вооруженных Сил, британец Эйден Аслин, который вернулся домой в рамках масштабного обмена пленных в сентябре, готовится вернуться в Украину в роли интернет-репортера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Аслин заявил, что будет вести репортажи о войне и выкладывать их на своем YouTube-канале, но не будет участвовать в боевых действиях. Его близкие, отметил он, поддерживают это решение, хотя им и нелегко отпустить его снова в Украину.

Британец, который с 2018 года служил в морской пехоте ВСУ, был захвачен в плен в апреле в Мариуполе. В обращении к родным он говорил, что его подразделение вынуждено сдаться в плен из-за отсутствия еды и воды.

В плену, как позже рассказывал британец, его удерживали в маленькой камере с открытым окном, без туалета и малого количества пищи. Ему также угрожали смертью, избивали и заставляли петь российский гимн.

В июне Аслина, а также еще одного британца Шона Пиннера и марокканца Брахима Саадуна "приговорил" к смертной казни так называемый суд террористической организации "ДНР".

В то же время в сентябре в рамках одного из самых масштабных обменов пленных между Россией и Украиной Аслин вместе с девятью другими иностранцами вернулся домой.

В начале ноября "судья" Александр Никулин, который "приговорил" Аслина к смертной казни, получил огнестрельные ранения в результате покушения на убийство.