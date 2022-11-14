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Міністр оборони Британії заступився за Німеччину на тлі критики її підтримки України

Понеділок, 14 листопада 2022, 20:52

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес високо оцінив внесок Німеччини у військову підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Німеччині довелося витримати багато невиправданої критики за останні вісім місяців", - сказав Воллес після зустрічі з міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

За словами політика, Німеччина послідовно робить солідний внесок і підтримує Україну важливими поставками озброєнь. Серед іншого, він виділив реактивні системи залпового вогню М270, які мали  "стратегічне значення", та зенітні установки Gepard.

Щодо постачання сучасних основних бойових танків, яких давно вимагає Україна, Воллес не захотів брати на себе жодних зобов'язань.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макєєв, який нещодавно замінив на цій посаді Андрія Мельника, вважає, що Берлін міг би швидше ухвалювати рішення про допомогу Києву.

Український посол вважає, що політика "кругових обмінів", за рахунок яких Україна отримує радянське озброєння, є неефективною.

"Нам не допоможе, якщо в усьому світі збиратимуть і надсилатимуть в Україну лише радянський матеріал. Метою Німеччини має бути якнайшвидша перемога України у цій війні, припинення безглуздої загибелі людей та відновлення миру. Для досягнення цієї мети нам потрібні сучасні бойові танки. Німецька зброя рятує життя", – пояснює він.

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Велика Британія Німеччина Війна з РФ

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