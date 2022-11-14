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Министр обороны Британии вступился за Германию на фоне критики ее поддержки Украины

Понедельник, 14 ноября 2022, 20:52

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высоко оценил вклад Германии в военную поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Германии пришлось выдержать много неоправданной критики за последние восемь месяцев", - сказал Уоллес после встречи с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт.

По словам политика, Германия последовательно делает солидный вклад и поддерживает Украину важными поставками вооружений. Среди прочего, он выделил реактивные системы залпового огня М270, которые имели "стратегическое значение", и зенитные установки Gepard.

Относительно поставок современных основных боевых танков, которых давно требует Украина, Уоллес не захотел брать на себя никаких обязательств.

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев, который недавно заменил на этом посту Андрея Мельника, считает, что Берлин мог бы быстрее принимать решения о помощи Киеву.

Украинский посол считает, что политика "круговых обменов", за счет которых Украина получает советское вооружение, является неэффективной.

"Нам не поможет, если во всем мире будут собирать и отправлять в Украину только советский материал. Целью Германии должна быть скорейшая победа Украины в этой войне, прекращение бессмысленной гибели людей и восстановление мира. Для достижения этой цели нам нужны современные боевые танки. Немецкое оружие спасает жизни", - объясняет он.

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Великобритания Германия Война с РФ

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