Кулеба пропонує надати Україні сучасні літаки й ППО, щоб вона збивала всі російські ракети

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Північноатлантичному Альянсу провести саміт за участі України, а також надати їй авіацію та засоби протиповітряної оборони для збиття будь-яких російських ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", так він прокоментував повідомлення про нібито падіння російських ракет на території Польщі у вівторок.

"Україна підтверджує свою повну солідарність з Польщею і готова надати будь-яку необхідну підтримку. Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою", – наголосив Кулеба у Twitter.

Серед першочергових кроків він назвав проведення саміту НАТО за участю України для вироблення подальших спільних дій, "що змусить Росію змінити курс на ескалацію", а також надання Україні сучасних літаків типу F-15 та F-16, а також систем протиповітряної оборони, "щоб ми могли перехоплювати будь-які російські ракети".

"Сьогодні захистити небо України – це означає захистити НАТО", – наголосив глава української дипломатії.

Президент Володимир Зеленський також раніше закликав Альянс ужити заходів, назвавши падіння російських ракет у Польщі "дуже суттєвою ескалацією".

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Польська сторона офіційно не підтверджувала, що інцидент пов'язаний із Росією.