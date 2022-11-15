Кулеба предлагает предоставить Украине современные самолеты и ПВО, чтобы она сбивала все российские ракеты

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Североатлантическому Альянсу провести саммит с участием Украины, а также предоставить ей авиацию и средства противовоздушной обороны для сбивания любых российских ракет.

Как сообщает "Европейская правда", так он прокомментировал сообщения о якобы падении российских ракет на территории Польши во вторник.

"Украина подтверждает свою полную солидарность с Польшей и готова оказать любую необходимую поддержку. Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным", - подчеркнул Кулеба в Twitter.

Среди первоочередных шагов он назвал проведение саммита НАТО с участием Украины для выработки дальнейших совместных действий, "что заставит Россию изменить курс на эскалацию", а также предоставление Украине современных самолетов типа F-15 и F-16, а также систем противовоздушной обороны, "чтобы мы могли перехватывать любые российские ракеты".

"Сегодня защитить небо Украины - это значит защитить НАТО", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Президент Владимир Зеленский также ранее призвал Альянс принять меры, назвав падение российских ракет в Польше "очень существенной эскалацией".

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

Польская сторона официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.