Захід не повинен диктувати Україні умови миру з РФ – глава МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський виступив проти нав’язування Україні умов миру із Росією, яка розпочала проти неї повномасштабну збройну агресію.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це Ліпавський сказав під час візиту до Лондона в четвер.

"Ми не повинні бути в ситуації, коли ми диктуємо Україні інші умови для миру, якщо вони борються за власне виживання", – сказав глава чеського МЗС, відповідаючи на запитання, чи доречно Україні вимагати відновлення кордонів, які існували до 2014 року.

Він додав, що на кону стоять принципи ООН щодо територіальної цілісності та міжнародного порядку, заснованого на правилах.

"Путін хоче зруйнувати принцип, що кордони держав не змінюються за допомогою грубої сили… Українці зробили чіткий вибір, що вони не хочуть бути частиною московської імперії", – наголосив Ліпавський.

Він додав, що Захід повинен допомогти захистити Україну в довгостроковій перспективі, тому що їхня боротьба проти Росії "також захищає нас (Європу)".

Ліпавський також висловив впевненість, що Чехія продовжить підтримку України, нагадавши про історію своєї держави, яка потрапила під владу нацистської Німеччини, а потім Радянського Союзу.

"Свобода не дається задарма. Тому, можливо, ця зима буде суворішою. Але ціна, яку ми заплатимо за те, що не будемо вільними? Вона набагато, набагато, набагато, набагато вища", – наголосив він.

Міністру закордонних справ Чехії в Лондоні вручили премію з прав людини імені Магнітського за участь в ухваленні закону, який дозволяє вводити санкції проти Росії або інших іноземних суб'єктів, які порушують права людини, підтримують тероризм або вчиняють кіберзлочини.

У США деякі посадовці, зокрема голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, висловлювали занепокоєння, що бойові дії в Україні можуть зайти в глухий кут протягом зими, тому Києву слід розглянути можливість відновлення дипломатичних переговорів з Росією.