Сенатор-республіканець: Росія страждатиме багато десятиріч через наслідки агресії проти України 

На думку сенатора США, республіканця Джима Ріша, після завершення війни Росія ще багато десятиліть потерпатиме через негативні наслідки для себе, і йдеться не лише про якесь налагодження відносин з Україною, а й з усім світом.

Про це Ріш сказав в інтерв’ю "Європейській правді" на полях Галіфакського безпекового форуму, куди він прибув на чолі делегації американського Конгресу.

У контексті частих закликів до переговорів між Україною та РФ ЄвроПравда запитала сенатора, чи вважає він можливим, що Україна і Росія домовляться про завершення війни і налагодять добросусідські відносини.

Джим Ріш відповів, що зі спілкування з українцями, від звичайних громадян до топ-посадовців, розуміє, що це неможливо.

"У народу України є злість на Росію. І це – виправдана злість, яка не зникне, не "залікується" протягом кількох поколінь. Тому навіть коли війна завершиться – не може бути примирення. Не буде такого, що всі помирилися, обійнялися і пішли жити далі. Цього не буде. Війна буде важко пережита також Росією. Росія, через те, що вона скоїла, страждатиме багато десятиріч. Бо світ не довірятиме росіянам, не хотітиме мати з ними бізнес. Усе це впливатиме на країну. Із закінченням війни все це нікуди не подінеться", - зазначив він.

На його думку, навіть якби у Кремлі змінився лідер, це саме по собі нічого не змінить.

"Світ не скаже: "О, добре, тепер усе добре!". Ні, так не спрацює. Бо попри те, що початок війни був рішенням однієї людини, відповідальність за цю війну поділяє уся країна", - відповів Ріш.

Сенатор також сказав, що, на його думку, Росії доведеться повертати Крим, незалежно від того, як це сприйме російське суспільство і які наслідки це може мати для Путіна.