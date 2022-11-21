Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Сенатор-республиканец: Россия будет страдать много десятилетий из-за последствий агрессии против Украины 

Понедельник, 21 ноября 2022, 16:25

По мнению сенатора США, республиканца Джима Риша, после завершения войны Россия еще много десятилетий будет страдать из-за негативных последствий для себя, и речь идет не только о каком-то налаживании отношений с Украиной, но и со всем миром. 

Об этом Риш сказал в интервью "Европейской правде" на полях Галифакского форума по безопасности, куда он прибыл во главе делегации американского Конгресса. 

В контексте частых призывов к переговорам между Украиной и РФ ЕвроПравда спросила сенатора, считает ли он возможным, что Украина и Россия договорятся о завершении войны и наладят добрососедские отношения.  

Джим Риш ответил, что из общения с украинцами, от обычных граждан до топ-чиновников, понимает, что это невозможно. 

"У народа Украины есть злость на Россию. И это - оправданная злость, которая не исчезнет, не "залечится" в течение нескольких поколений. Поэтому даже когда война завершится - не может быть примирения. Не будет такого, что все помирились, обнялись и пошли жить дальше. Этого не будет. Война будет тяжело пережита также Россией. Россия, из-за того, что она совершила, будет страдать много десятилетий. Потому что мир не будет доверять россиянам, не будет хотеть иметь с ними бизнес. Все это будет влиять на страну. С окончанием войны все это никуда не денется", - отметил он.

По его мнению, даже если бы в Кремле сменился лидер, это само по себе ничего не изменит. 

"Мир не скажет: "О, хорошо, теперь все хорошо!". Нет, так не сработает. Потому что несмотря на то, что начало войны было решением одного человека, ответственность за эту войну разделяет вся страна", - ответил Риш.

Сенатор также сказал, что, по его мнению, России придется вернуть Крым, независимо от того, как это воспримет российское общество и какие последствия это может иметь для Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ США

Статьи

"Украина должна получить истребители: пора США ответить россиянам за Вьетнам". Интервью сенатора США

Сенатор Джим Риш: "Даже когда война завершится – примирения быть не может. Россия, из-за того, что она совершила, будет страдать много десятилетий".
21 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Спор ценой в 35 млрд евро: пойдет ли Польша на обострение конфликта с ЕС

Вопрос уступок Еврокомиссии, необходимых для разблокирования 35 млрд евро, может окончательно рассорить правящий лагерь Польши (укр.)
21 ноября 2022 — Станислав Желиховский , Европейская правда

В шаге от взрыва: удастся ли ЕС остановить масштабный конфликт между Сербией и Косовом

У Европейского Союза осталось пару дней, чтобы предотвратить кризис на Балканах, который называют "самым глубоким с 2013 года" (укр.)
18 ноября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда