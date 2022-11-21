Сенатор-республиканец: Россия будет страдать много десятилетий из-за последствий агрессии против Украины 

По мнению сенатора США, республиканца Джима Риша, после завершения войны Россия еще много десятилетий будет страдать из-за негативных последствий для себя, и речь идет не только о каком-то налаживании отношений с Украиной, но и со всем миром.

Об этом Риш сказал в интервью "Европейской правде" на полях Галифакского форума по безопасности, куда он прибыл во главе делегации американского Конгресса.

В контексте частых призывов к переговорам между Украиной и РФ ЕвроПравда спросила сенатора, считает ли он возможным, что Украина и Россия договорятся о завершении войны и наладят добрососедские отношения.

Джим Риш ответил, что из общения с украинцами, от обычных граждан до топ-чиновников, понимает, что это невозможно.

"У народа Украины есть злость на Россию. И это - оправданная злость, которая не исчезнет, не "залечится" в течение нескольких поколений. Поэтому даже когда война завершится - не может быть примирения. Не будет такого, что все помирились, обнялись и пошли жить дальше. Этого не будет. Война будет тяжело пережита также Россией. Россия, из-за того, что она совершила, будет страдать много десятилетий. Потому что мир не будет доверять россиянам, не будет хотеть иметь с ними бизнес. Все это будет влиять на страну. С окончанием войны все это никуда не денется", - отметил он.

По его мнению, даже если бы в Кремле сменился лидер, это само по себе ничего не изменит.

"Мир не скажет: "О, хорошо, теперь все хорошо!". Нет, так не сработает. Потому что несмотря на то, что начало войны было решением одного человека, ответственность за эту войну разделяет вся страна", - ответил Риш.

Сенатор также сказал, что, по его мнению, России придется вернуть Крым, независимо от того, как это воспримет российское общество и какие последствия это может иметь для Путина.