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США привітали досягнення домовленості між Сербією і Косово

Четвер, 24 листопада 2022, 08:04

Сполучені Штати привітали досягнення домовленості між Сербією і Косово щодо автомобільних номерів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві речника Держдепу.

"Сполучені Штати вітають домовленість, досягнуту між Косово та Сербією щодо заходів, спрямованих на уникнення подальшої ескалації напруженості.  Ми також схвалюємо домовленість двох країн повністю і невідкладно зосередитися на нормалізації відносин під егідою діалогу за сприяння ЄС.  Ми підтримуємо діалог за сприяння ЄС як найкращий шлях для просування європейського майбутнього Сербії та Косова" - йдеться у заяві.

За словами речника, США вітають рішення сторін поставити інтереси всього свого народу на перше місце при прийнятті рішень та вжити заходів для покращення повсякденного життя своїх громадян. 

"Обидві сторони зробили сьогодні, за сприяння ЄС, гігантський крок вперед до забезпечення миру і стабільності в усьому регіоні.  Сполучені Штати вітають конструктивні переговори та заохочують подальший прогрес на шляху до нормалізації відносин" - заявив він.

Як повідомлялося, Косово і Сербія за посередництва ЄС змогли уникнути ескалації у суперечці з приводу автомобільних номерів.

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США Косово Сербія

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