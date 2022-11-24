США приветствовали достижение договоренности между Сербией и Косово

Соединенные Штаты приветствовали достижение договоренности между Сербией и Косово относительно автомобильных номеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении представителя Госдепа.

"Соединенные Штаты приветствуют договоренность, достигнутую между Косово и Сербией о мерах, направленных на избежание дальнейшей эскалации напряженности. Мы также одобряем договоренность двух стран полностью и безотлагательно сосредоточиться на нормализации отношений под эгидой диалога при содействии ЕС. Мы поддерживаем диалог при содействии ЕС как лучший путь для продвижения европейского будущего Сербии и Косово", - говорится в заявлении.

По словам представителя, США приветствуют решение сторон поставить интересы всего своего народа на первое место при принятии решений и принять меры для улучшения повседневной жизни своих граждан.

"Обе стороны сделали сегодня, при содействии ЕС, гигантский шаг вперед к обеспечению мира и стабильности во всем регионе. Соединенные Штаты приветствуют конструктивные переговоры и поощряют дальнейший прогресс на пути к нормализации отношений", - заявил он.

Как сообщалось, Косово и Сербия при посредничестве ЕС смогли избежать эскалации в споре по поводу автомобильных номеров.