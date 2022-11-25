Болгарія викликала посла Північної Македонії після стрілянини в культурному клубі 

Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла Північної Македонії Агнесу Русі-Поповську після стрілянини в культурному клубі "Цар Борис III" в Охриді, що належить болгарам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

На початку цього тижня невідомий зловмисник закидав камінням клуб, розбивши скло та частину світлової реклами, а через кілька днів це переросло у стрілянину з вогнепальної зброї по приміщенню клубу.

МЗС Болгарії у ноті протесту засудило серйозний злочинний акт.

"Ми відзначаємо реакцію міністерства закордонних справ Північної Македонії, але ми категорично не приймаємо такі серйозні злочинні дії, які визначаються як акт вандалізму", - додається в болгарській позиції.

"Необхідні додаткові і серйозні послідовні зусилля для виконання зобов'язань, пов'язаних із захистом і гарантуванням прав людини, що є одним з основних критеріїв на шляху вступу Республіки Північна Македонія до ЄС", - прокоментував заступник міністра і прессекретар МЗС Болгарії Костадін Коджабашев.

У листі протесту, врученому послу, йдеться про те, що неодноразові приклади ескалації насильства в останні місяці показують на практиці, що систематична відсутність цілеспрямованих і адекватних заходів створює відчуття безкарності і заохочує множення злочинів на ґрунті ненависті проти болгар в Північній Македонії, додав Коджабашев.

Міністр закордонних справ Болгарії Ніколай Мільков, який перебуває в даний час в Барселоні, провів розмову зі своїм македонським колегою Буджаром Османі, гостро поставивши питання про триваючу ескалацію. Османі пообіцяв якнайшвидше прояснити те, що сталося.

"Такі події абсолютно неприйнятні, вони можуть поставити під загрозу людські життя і посилити ретроградні процеси, які суперечать європейській інтеграції країни", - заявив глава МЗС Північної Македонії.

З парламентської трибуни лідер популістської проросійської партії "Враждане" Костадін Костадінов, який принципово виступає проти ЄС і НАТО, закликав уряд "терміново підняти питання нападів на болгарські клуби в Північній Македонії на найвищому рівні для обговорення в Євросоюзі".

Це пов'язано з тим, що "напад із застосуванням вогнепальної зброї на болгарський клуб "Цар Борис ІІІ" в Охриді - це напад не проти Болгарії, а проти ЄС, і, можливо, в якомусь сенсі також напад проти НАТО", - сказав він.

Прем'єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевський у коментарі зазначив, що назва клубу є провокаційною.

"Ще коли ці клуби відкривалися, я сказав, що назви, обрані для них, можуть бути лише провокацією... Ідея полягала в тому, щоб відкрити культурні та інформаційні клуби, які б зближували громадян обох країн, а не клуби, які викликають негативні емоції у громадян", - сказав він.

У Північній Македонії розцінюють як провокацію назву "Цар Борис ІІІ". Єврейська громада та Фонд Голокосту євреїв Македонії заявили, що його реєстрація прославляє нацизм і фашизм.

За час правління Бориса ІІІ з території нинішньої Болгарії було врятовано майже 50 000 євреїв, але ще 11 343 євреї з так званих "нових земель" - Беломорії, Вардарської Македонії та Пірота, які були анексовані Болгарією з благословення нацистської Німеччини, були депортовані до концентраційних таборів на території Польщі.