Болгария вызвала посла Северной Македонии после стрельбы в культурном клубе 

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла Северной Македонии Агнесу Руси-Поповскую после стрельбы в культурном клубе "Царь Борис III" в Охриде, принадлежащем болгарам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В начале этой недели неизвестный злоумышленник забросал камнями клуб, разбив стекло и часть световой рекламы, а через несколько дней это переросло в стрельбу из огнестрельного оружия по помещению клуба.

МИД Болгарии в ноте протеста осудил серьезный преступный акт.

"Мы отмечаем реакцию министерства иностранных дел Северной Македонии, но мы категорически не принимаем такие серьезные преступные действия, которые определяются как акт вандализма", - добавляется в болгарской позиции.

"Необходимы дополнительные и серьезные последовательные усилия для выполнения обязательств, связанных с защитой и обеспечением прав человека, что является одним из основных критериев на пути вступления Республики Северная Македония в ЕС", - прокомментировал заместитель министра и пресс-секретарь МИД Болгарии Костадин Коджабашев.

В письме протеста, врученном послу, говорится, что неоднократные примеры эскалации насилия в последние месяцы показывают на практике, что систематическое отсутствие целенаправленных и адекватных мер создает ощущение безнаказанности и поощряет умножение преступлений на почве ненависти против болгар в Северной Македонии, добавил Коджабашев.

Министр иностранных дел Болгарии Николай Мильков, находящийся в настоящее время в Барселоне, провел разговор со своим македонским коллегой Буджаром Османи, остро поставив вопрос о продолжающейся эскалации. Османи пообещал как можно быстрее прояснить произошедшее.

"Такие события абсолютно неприемлемы, они могут поставить под угрозу человеческие жизни и усилить ретроградные процессы, которые противоречат европейской интеграции страны", - заявил глава МИД Северной Македонии.

С парламентской трибуны лидер популистской пророссийской партии "Враждане" Костадин Костадинов, который принципиально выступает против ЕС и НАТО, призвал правительство "срочно поднять вопрос нападений на болгарские клубы в Северной Македонии на самом высоком уровне для обсуждения в Евросоюзе".

Это связано с тем, что "нападение с применением огнестрельного оружия на болгарский клуб "Царь Борис ІІІ" в Охриде - это нападение не против Болгарии, а против ЕС, и, возможно, в каком-то смысле также нападение против НАТО", - сказал он.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский в комментарии отметил, что название клуба является провокационным.

"Еще когда эти клубы открывались, я сказал, что названия, выбранные для них, могут быть только провокацией... Идея заключалась в том, чтобы открыть культурные и информационные клубы, которые бы сближали граждан обеих стран, а не клубы, которые вызывают негативные эмоции у граждан", - сказал он.

В Северной Македонии расценивают как провокацию название "Царь Борис III". Еврейская община и Фонд Холокоста евреев Македонии заявили, что его регистрация прославляет нацизм и фашизм.

За время правления Бориса III с территории нынешней Болгарии было спасено почти 50 000 евреев, но еще 11 343 еврея из так называемых "новых земель" - Беломории, Вардарской Македонии и Пирота, которые были аннексированы Болгарией с благословения нацистской Германии, были депортированы в концентрационные лагеря на территории Польши.