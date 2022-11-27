Угорський парламент на 30 хвилин вимкнув освітлення, вшановуючи жертв Голодомору

Парламент Угорщини на пів години вимкнув світло й підсвітку будівлі в рамках акції вшанування пам’яті жертв Голодомору у Будапешті.

Про це "ЄвроПравді" повідомили учасники події.

Під стінами парламенту зібралось чимало українців та угорців, які запалили свічки на згадку про загиблих. У вікні парламенту також виставили свічку пам’яті. Таким чином Будапешт долучився до глобальної кампанії пам’яті про Голодомор.

Фото: Володимир Бугаєнко

Фото: Володимир Бугаєнко

"Кожна запалена свічка біля будівлі угорського парламенту - це про підтримку, пам'ять про загиблих та цінність життя! Це про нашу готовність йти і підтримувати Україну до перемоги - перемоги світла над темрявою, життя над смертю і добра над злом. Український народ вільний та незламний. Ми впевнені, що Україна переможе!", - сказала у промові перед учасниками акції Ліліана Грекса, речниця української національної меншини у Державних Зборах Угорщини.

Фото: Володимир Бугаєнко

Нагадаємо, цього тижня парламенти ще низки країн визнали Голодомор геноцидом або злочином проти українського народу. У середу 30 листопада очікується схвалення такої резолюції Бундестагом Німеччини.