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Угорський парламент на 30 хвилин вимкнув освітлення, вшановуючи жертв Голодомору

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Неділя, 27 листопада 2022, 11:19

Парламент Угорщини на пів години вимкнув світло й підсвітку будівлі в рамках акції вшанування пам’яті жертв Голодомору у Будапешті.

Про це "ЄвроПравді" повідомили учасники події. 

Під стінами парламенту зібралось чимало українців та угорців, які запалили свічки на згадку про загиблих. У вікні парламенту також виставили свічку пам’яті. Таким чином Будапешт долучився до глобальної кампанії пам’яті про Голодомор. 

 
Фото: Володимир Бугаєнко
 
Фото: Володимир Бугаєнко

"Кожна запалена свічка біля будівлі угорського парламенту - це про підтримку, пам'ять про загиблих та цінність життя! Це про нашу готовність йти і підтримувати Україну до перемоги - перемоги світла над темрявою, життя над смертю і добра над злом. Український народ вільний та незламний. Ми впевнені, що Україна переможе!", - сказала у промові перед учасниками акції Ліліана Грекса, речниця української національної меншини у Державних Зборах Угорщини.

 
Фото: Володимир Бугаєнко

Нагадаємо, цього тижня парламенти ще низки країн визнали Голодомор геноцидом або злочином проти українського народу. У середу 30 листопада очікується схвалення такої резолюції Бундестагом Німеччини.  

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Угорщина

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