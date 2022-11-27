Парламент Венгрии на 30 минут выключил освещение в память о жертвах Голодомора
Воскресенье, 27 ноября 2022, 11:19
Парламент Венгрии на полчаса выключил свет и подсветку здания в рамках акции памяти жертв Голодомора в Будапеште.
Об этом "ЕвроПравде" сообщили участники события.
Под стенами парламента собрались украинцы и венгры, которые зажгли свечи в память о погибших. В окне парламента также выставили свечу памяти. Таким образом Будапешт присоединился к глобальной кампании памяти о Голодоморе.
"Каждая зажженная свеча у здания венгерского парламента - это о поддержке, памяти о погибших и ценности жизни! Это о нашей готовности идти и поддерживать Украину до победы - победы света над тьмой, жизни над смертью и добра над злом", - сказала в речи перед участниками акции Лилиана Грекса, спикер украинского национального меньшинства в Государственном Собрании Венгрии.
Напомним, на этой неделе парламенты еще ряда стран признали Голодомор геноцидом или преступлением против украинского народа. В среду 30 ноября ожидается принятие такой резолюции Бундестагом Германии.