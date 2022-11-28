Під будинком Качинського у Варшаві протестували жінки через його обурливі слова про аборти

Організація "Загальнопольський жіночий страйк" у понеділок провела невелику акцію протесту під будинком лідера владної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, який раніше обурив громадськість заявою про аборти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Протест став частиною акцій "Загальнопольського жіночого руху", присвячених 104-ій річниці набуття жінками в Польщі виборчих прав.

Група протестувальників і протестувальниць під будинком Качинського, який оточили кілька сотень правоохоронців, тримали в руках плакати з феміністськими гаслами й критикою висловлювань польського політика.

Фото: Agencja Wyborcza

Акції протесту "Загальнопольського жіночого страйку" пройшли у кількох містах Польщі. Окрім Варшави, демонстрації відбулися також у Кракові, Сераді, Глогуві та Зеленій Гурі.

Фото: Agencja Wyborcza

Сам Качинський, коментуючи протест під своїм будинком, раніше в понеділок заявив, що "цього взагалі не розуміє", оскільки "завжди була прихильником повного рівноправ'я жінок".

Нагадаємо, раніше лідер правлячої партії Польщі заявив, що низька народжуваність у країні частково спричинена надмірним вживанням алкоголю молодими жінками.

"Загальнопольський жіночий страйк" вказує, що низька народжуваність у Польщі спричинена низкою чинників, серед яких – фактична заборону абортів у Польщі (підтримувана самим Качинським), відсутність загального доступу до секс-просвіти та процедур екстракорпорального запліднення, високу інфляцію, дефіцит житла та відсутність доступу до центрів денного догляду за дитиною.

У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі своїм рішенням оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, особливо після кількох випадків смерті вагітних жінок.