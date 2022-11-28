Под домом Качиньского в Варшаве протестовали женщины из-за его возмутительных слов об абортах

Организация "Общепольская женская забастовка" в понедельник провела небольшую акцию протеста под домом лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, который ранее возмутил общественность заявлением об абортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Протест стал частью акций "Общепольского женского движения", посвященных 104-й годовщине приобретения женщинами в Польше избирательных прав.

Группа протестующих и протестующих под домом Качиньского, который окружили несколько сотен правоохранителей, держали в руках плакаты с феминистскими лозунгами и критикой высказываний польского политика.

ФОТО: AGENCJA WYBORCZA

Акции протеста "Общепольской женской забастовки" прошли в нескольких городах Польши. Кроме Варшавы, демонстрации состоялись также в Кракове, Сераде, Глогуве и Зеленой Гуре.

ФОТО: AGENCJA WYBORCZA

Сам Качиньский, комментируя протест под своим домом, ранее в понедельник заявил, что "этого вообще не понимает", поскольку "всегда была сторонником полного равноправия женщин".

Напомним, ранее лидер правящей партии Польши заявил, что низкая рождаемость в стране частично вызвана чрезмерным употреблением алкоголя молодыми женщинами.

"Общепольская женская забастовка" указывает, что низкая рождаемость в Польше вызвана рядом факторов, среди которых - фактический запрет абортов в Польше (поддерживаемый самим Качиньским), отсутствие всеобщего доступа к секс-просвещению и процедурам экстракорпорального оплодотворения, высокая инфляция, дефицит жилья и отсутствие доступа к центрам дневного ухода за ребенком.

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши своим решением объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, равносильную почти полному запрету на прерывание беременности в стране. Это решение вызвало массовые протесты в стране, особенно после нескольких случаев смерти беременных женщин.