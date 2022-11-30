Демократи обрали нового лідера в Палаті представників США після Пелосі

Демократична партія в середу одноголосно обрала нового лідера у Палаті представників США – ним став 52-річний Хакім Джефріс, який буде першим темношкірим чоловіком на цій посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уродженець нью-йоркського району Бруклін, Джефріс останні десять років обирався до Палати представників США.

Під час висунення своєї кандидатури на посаду лідера демократів у нижній палаті Конгресу він пообіцяв надати молодшим законодавцям більше права голосу у законодавчій роботі та винагороду за високі посади.

"Істотні можливості формування політики та залучення громадськості повинні бути надійно розподілені незалежно від стажу роботи", – писав Джефріс у листі до колег-демократів.

Новий глава Демократичної партії в Палаті представників приступить до роботи в новому, 118-му скликанні Конгресу, яке розпочнеться 3 січня. Нинішня лідерка демократів у нижній палаті Конгресу, її нинішня спікерка 83-річна Ненсі Пелосі раніше оголосила, що не буде висувати свою кандидатуру на цю посаду.

Очікується, що Демократична партія перебуватиме в незначній меншості після перемоги республіканців на проміжних виборах 8 листопада.

Лідер фракції більшості в Палаті представників буде її спікером. Очікується, що ним буде нинішній очільник республіканців у палаті Кевін Маккарті, який уже заявив про наміри ініціювати розслідування щодо президента США Джо Байдена, економічної політики його адміністрації та підзвітності в питанні допомоги Україні.