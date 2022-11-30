Демократы выбрали нового лидера в Палате представителей США после Пелоси

Демократическая партия в среду единогласно избрала нового лидера в Палате представителей США - им стал 52-летний Хаким Джефрис, который будет первым темнокожим мужчиной на этой должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Уроженец нью-йоркского района Бруклин, Джефрис последние десять лет избирался в Палату представителей США.

Во время выдвижения своей кандидатуры на пост лидера демократов в нижней палате Конгресса он пообещал предоставить младшим законодателям больше права голоса в законодательной работе и вознаграждение за высокие должности.

"Существенные возможности формирования политики и привлечения общественности должны быть надежно распределены независимо от стажа работы", - писал Джефрис в письме к коллегам-демократам.

Новый глава Демократической партии в Палате представителей приступит к работе в новом, 118-м созыве Конгресса, который начнется 3 января. Нынешний лидер демократов в нижней палате Конгресса, ее нынешний спикер 83-летняя Нэнси Пелоси ранее объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на эту должность.

Ожидается, что Демократическая партия будет находиться в незначительном меньшинстве после победы республиканцев на промежуточных выборах 8 ноября.

Лидер фракции большинства в Палате представителей будет ее спикером. Ожидается, что им будет нынешний глава республиканцев в палате Кевин Маккарти, который уже заявил о намерениях инициировать расследование в отношении президента США Джо Байдена, экономической политики его администрации и подотчетности в вопросе помощи Украине.