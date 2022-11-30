У ЄС фіксують найбільшу за шість років кількість заявок на отримання притулку

Країни Європейського Союзу, а також Норвегія і Швейцарія отримали у вересні близько 98 тисяч заяв про отримання притулку, що є найбільшим показником із часів кризи біженців 2015-2016 років.

Про це свідчать дані Агентства Європейського Союзу з питань біженців, на які посилається "Європейська правда".

Кількість отриманих 27 країнами ЄС і Норвегією та Швейцарією заявок на отримання притулку значно нижча за піковий показник осені 2015 року (173 тисячі), та приблизно відповідає рівню початку 2016-го.

Найбільшу кількість заявок на притулок у вересні подали громадяни Сирії – 15,5 тисячі, або на 30% більше, ніж місяцем раніше. Далі йшли афганці (13,7 тисячі) й турки (5,8 тисячі, що є історичним максимумом для громадян Туреччини).

Також рекордних показників у вересні 2022-го досягли заяви про притулок у ЄС від громадян Індії (4,6 тисячі), Бангладеш (3,8 тисячі), Тунісу (3,1 тисячі), Грузії (2,6 тисячі), Марокко (2,2 тисячі) та Єгипту (1,5 тисячі).

Частковий військовий призов в Росії, оголошений наприкінці вересня, ймовірно, став причиною збільшення кількості заявок від росіян (1,6 тисячі).

При цьому кількість заявок на отримання притулку, які перебувають на розгляді національних органів держав ЄС, за вересень зросла й нині становить 547,7 тисячі. Понад половина з них очікують на розгляд пів року або й більше.

В Агентстві ЄС із питань біженців зауважують, що зростання кількості шукачів притулку, а також велика кількість українців, які клопотають про отримання тимчасового захисту в Євросоюзі стали джерелом "суттєвого тиску" для держав блоку.