Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В ЕС фиксируют наибольшее за шесть лет количество заявок на получение убежища

Среда, 30 ноября 2022, 23:06

Страны Европейского Союза, а также Норвегия и Швейцария получили в сентябре около 98 тысяч заявлений о получении убежища, что является наибольшим показателем со времен кризиса беженцев 2015-2016 годов.

Об этом свидетельствуют данные Агентства Европейского Союза по вопросам беженцев, на которые ссылается "Европейская правда".

Количество полученных 27 странами ЕС и Норвегией и Швейцарией заявок на получение убежища значительно ниже пикового показателя осени 2015 года (173 тысячи), и примерно соответствует уровню начала 2016-го.

Наибольшее количество заявок на убежище в сентябре подали граждане Сирии - 15,5 тысячи, или на 30% больше, чем месяцем ранее. Далее следовали афганцы (13,7 тысячи) и турки (5,8 тысячи, что является историческим максимумом для граждан Турции).

Нелегальная миграция в ЕС выросла до рекордного с 2016 года уровня

Также рекордных показателей в сентябре 2022-го достигли заявления об убежище в ЕС от граждан Индии (4,6 тысячи), Бангладеш (3,8 тысячи), Туниса (3,1 тысячи), Грузии (2,6 тысячи), Марокко (2,2 тысячи) и Египта (1,5 тысячи).

Частичный военный призыв в России, объявленный в конце сентября, вероятно, стал причиной увеличения количества заявок от россиян (1,6 тысячи).

При этом количество заявок на получение убежища, находящихся на рассмотрении национальных органов государств ЕС, за сентябрь выросло и сейчас составляет 547,7 тысячи. Более половины из них ожидают рассмотрения полгода или больше.

В Агентстве ЕС по вопросам беженцев отмечают, что рост количества искателей убежища, а также большое количество украинцев, которые ходатайствуют о получении временной защиты в Евросоюзе стали источником "существенного давления" для государств блока.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Словакия в шаге от реванша: сменится ли курс Братиславы на пророссийский

Уже вскоре к Венгрии, которая критикует военную помощь Украине и блокирует санкции против РФ, может присоединиться еще одна страна – Словакия.
30 ноября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Ценовой потолок для РФ: как новые ограничения ЕС повлияют на политику Кремля

Ценовой потолок для российской нефти должен составлять $30-40 за баррель. Целесообразно начать с $50 с постепенным снижением (укр.)
30 ноября 2022 — Cветлана Романко, Лаури Милливирта

"Мы говорим о ядерном оружии, а линия фронта напоминает Первую мировую войну" 

Пекка Хаависто: "В истории было много войн, в которых участвовали ядерные страны – и эти ядерные державы не становились победителями".
29 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда