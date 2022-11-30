В ЕС фиксируют наибольшее за шесть лет количество заявок на получение убежища

Страны Европейского Союза, а также Норвегия и Швейцария получили в сентябре около 98 тысяч заявлений о получении убежища, что является наибольшим показателем со времен кризиса беженцев 2015-2016 годов.

Об этом свидетельствуют данные Агентства Европейского Союза по вопросам беженцев, на которые ссылается "Европейская правда".

Количество полученных 27 странами ЕС и Норвегией и Швейцарией заявок на получение убежища значительно ниже пикового показателя осени 2015 года (173 тысячи), и примерно соответствует уровню начала 2016-го.

Наибольшее количество заявок на убежище в сентябре подали граждане Сирии - 15,5 тысячи, или на 30% больше, чем месяцем ранее. Далее следовали афганцы (13,7 тысячи) и турки (5,8 тысячи, что является историческим максимумом для граждан Турции).

Также рекордных показателей в сентябре 2022-го достигли заявления об убежище в ЕС от граждан Индии (4,6 тысячи), Бангладеш (3,8 тысячи), Туниса (3,1 тысячи), Грузии (2,6 тысячи), Марокко (2,2 тысячи) и Египта (1,5 тысячи).

Частичный военный призыв в России, объявленный в конце сентября, вероятно, стал причиной увеличения количества заявок от россиян (1,6 тысячи).

При этом количество заявок на получение убежища, находящихся на рассмотрении национальных органов государств ЕС, за сентябрь выросло и сейчас составляет 547,7 тысячи. Более половины из них ожидают рассмотрения полгода или больше.

В Агентстве ЕС по вопросам беженцев отмечают, что рост количества искателей убежища, а также большое количество украинцев, которые ходатайствуют о получении временной защиты в Евросоюзе стали источником "существенного давления" для государств блока.