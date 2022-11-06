Косовські серби звільнилися з поліції на знак протесту проти дій уряду Косова

Косовські сербські поліцейські, які працюють на прикордонних постах Ярине і Брняк на півночі країни, в неділю подали у відставку на знак протесту проти наказу Пріштини використовувати косовські номерні знаки на транспортних засобах замість тих, що видаються Сербією.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

300 заяв про відставку в північному місті Мітровиця є частиною ширшого руху сербів за вихід з державних установ, включаючи суди, поліцію, парламент і уряд.

У Північній Мітровиці опівдні кілька тисяч сербів зібралися на акцію протесту проти обов'язкових косовських номерних знаків. Вони розмахували сербськими прапорами, лунав сербський національний гімн.

Косовська поліція заявила, що їй відомо про те, що сербські поліцейські залишили свої пости, а деякі з них здали поліцейське обладнання.

Прем'єр-міністр Альбін Курті звинуватив Белград у прагненні дестабілізувати Косово, підтримуючи сербів у їхньому бойкоті державних установ.

"Я ще раз запрошую всіх сербських громадян нашої країни не залишати установи, не подавати у відставку, не залишати свої робочі місця, тому що буде менше послуг для людей", - сказав він.

Уряд Косова заявив, що цього місяця почне виписувати штрафи сербським водіям, які користуються номерами, виданими до проголошення незалежності, а також конфіскує транспортні засоби, на яких номери не будуть змінені до 21 квітня 2023 року.

Близько 50 000 сербів, які проживають на півночі Косова, де більшість населення складають серби, вважають Сербію своєю батьківщиною і більшість з них користуються сербськими номерними знаками, в той час як ще 50 000 сербів, які проживають в інших частинах Косова, де більшість населення складають албанці, користуються косовськими номерними знаками.

Раніше косовські серби ініціювали зустріч із президентом Сербії Александаром Вучичем, і з 1 листопада сербські війська перебувають у стані підвищеної бойової готовності.