Косовские сербы уволились из полиции в знак протеста против действий правительства Косово

Косовские сербские полицейские, работающие на пограничных постах Ярине и Брняк на севере страны, в воскресенье подали в отставку в знак протеста против приказа Приштины использовать косовские номерные знаки на транспортных средствах вместо тех, что выдаются Сербией.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

300 заявлений об отставке в северном городе Митровица является частью более широкого движения сербов за выход из государственных учреждений, включая суды, полицию, парламент и правительство.

В Северной Митровице в полдень несколько тысяч сербов собрались на акцию протеста против обязательных косовских номерных знаков. Они размахивали сербскими флагами, звучал сербский национальный гимн.

Косовская полиция заявила, что ей известно о том, что сербские полицейские покинули свои посты, а некоторые из них сдали полицейское оборудование.

Премьер-министр Альбин Курти обвинил Белград в стремлении дестабилизировать Косово, поддерживая сербов в их бойкоте государственных учреждений.

"Я еще раз приглашаю всех сербских граждан нашей страны не покидать учреждения, не подавать в отставку, не оставлять свои рабочие места, потому что будет меньше услуг для людей", - сказал он.

Правительство Косово заявило, что в этом месяце начнет выписывать штрафы сербским водителям, которые пользуются номерами, выданными до провозглашения независимости, а также конфискует транспортные средства, на которых номера не будут изменены до 21 апреля 2023 года.

Около 50 000 сербов, проживающих на севере Косово, где большинство населения составляют сербы, считают Сербию своей родиной и большинство из них пользуются сербскими номерными знаками, в то время как еще 50 000 сербов, проживающих в других частях Косово, где большинство населения составляют албанцы, пользуются косовскими номерными знаками.

Ранее косовские сербы инициировали встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем, и с 1 ноября сербские войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности.