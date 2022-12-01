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"Поштовий тероризм" в Іспанії: пакунок з вибухівкою надіслали посольству США 

Четвер, 1 грудня 2022, 16:11

Посольство США в Іспанії отримало пакет з вибухівкою, ідентичний тим, які адресували посольству України, авіабазі, військовій компанії у Сарагосі, прем’єру та міністерці оборони Іспанії.

Про це повідомляють низка видань, серед яких El Mundo та El Pais, пише "Європейська правда". 

Пакунок надійшов близько 12:30, визначений як підозрілий та успішно знешкоджений на території посольства.

Зазначається, що у всіх випадках це були однакові коричневі обгортки, з однаково написаною адресою. 

Держсекретар з питань безпеки Рафаель Перес розповів, що речовина, яку використали у пакунках, подібна до тих, що використовуються у піротехніці. 

"Є ознаки того, що ці пакунки походять з території Іспанії, але я кажу про це з обережністю", - зазначив він. 

Він повідомив також, що пакунок, який надіслали на авіабазу Торрехон-де-Ардос, вдалося нейтралізувати без вибуху, тож стане легше встановити компоненти і можливого відправника. 

Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також закликав іспанського колегу вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. 

Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами; авіабаза Торрехон-де-Ардос та міністерство оборони Іспанії.  

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Іспанія інциденти

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