Критик Кадирова, нібито убитий у Швеції, ймовірно живий та під захистом поліції

Чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов може бути живим та перебувати під захистом поліції Швеції.

Як пише "Європейська правда", це випливає із заяви "Кавказ.Реаліям" пресслужби уряду невизнаної Чеченської республіки Ічкерія за кордоном

У пресслужбі відкинули слова директора ЧДТРК "Грозный" про причетність Ахмеда Закаєва, який називає себе прем'єром Ічкерії, до можливого вбивства Абдурахманова.

Про те, що відомий критик Рамзана Кадирова був нібито вбитий у Швеції, кілька днів тому повідомили кілька джерел, зокрема телеграм-канал 1ADAT.

"За інформацією, якою володіє уряд Чеченської республіки Ічкерія, Тумсо Абдурахманов живий і перебуває під захистом шведської поліції", - сказав представник пресслужби.

Він послався на "власні джерела інформації" і не зміг уточнити, з яких причин Абдурахманов може перебувати під захистом.

Редакція "Кавказ.Реалій" звернулася в поліцію Швеції з офіційним запитом, на який отримала відповідт, що "наразі нам нема чого додати до нашого попереднього коментаря".

Раніше в поліції Швеції не підтверджували і не коментували відомості про можливе вбивство Абдурахманова.

Блогер не виходив на зв'язок із кінця листопада. Непідтверджена інформація про його смерть у Швеції з'явилася 1 грудня в одному з телеграм-каналів прихильників Ічкерії. Потім, 5 грудня, про вбивство критика Кадирова повідомив телеграм-канал 1ADAT, інформацією поділився також один із лідерів діаспори Анзор Масхадов.

При цьому низка чеченських громадських діячів поставили під сумнів достовірність даних про смерть блогера.

У лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах у його квартирі у Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника і викликати поліцію. Вирок у справі було винесено в січні 2021 року. Засуджені - громадяни Росії, отримали по 10 років ув'язнення. Конкретних замовників злочину встановлено не було, але прокурор на суді заявляв, що "сліди вказують на Грозний".

Після винесення вироку у справі про напад на Тумсо Абдурахманова запобігли замаху на його брата Мухаммада в Німеччині.



