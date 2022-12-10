Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Критик Кадырова, якобы убитый в Швеции, вероятно жив и под защитой полиции

Суббота, 10 декабря 2022, 08:18

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов может быть живым и находиться под защитой полиции Швеции. 

Как пишет "Европейская правда", это следует из заявления "Кавказ.Реалиям" пресс-службы правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом

В пресс-службе отвергли слова директора ЧГТРК "Грозный" о причастности Ахмеда Закаева, который называет себя премьером Ичкерии, к возможному убийству Абдурахманова.

ЕС введет санкции против семьи Кадырова - СМИ

О том, что известный критик Рамзана Кадырова был якобы убит в Швеции, несколько дней назад сообщили несколько источников, в том числе телеграм-канал 1ADAT.

"По информации, которой располагает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", - сказал представитель пресс-службы. 

Он сослался на "собственные источники информации" и не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.

Редакция "Кавказ.Реалий" обратилась в полицию Швеции с официальным запросом, на который получила ответ, что "пока нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию". 

В Швеции убили критика Кадырова, на которого уже совершали покушение два года назад

Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова.

Блогер не выходил на связь с конца ноября. Неподтвержденная информация о его смерти в Швеции появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников Ичкерии. Затем, 5 декабря, об убийстве критика Кадырова сообщил телеграм-канал 1ADAT, информацией поделился также один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. 

При этом ряд чеченских общественных деятелей поставили под сомнение достоверность данных о смерти блогера.

В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные - граждане России, получили по 10 лет заключения. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".

После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова предотвратили покушение на его брата Мухаммада в Германии. 



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Совет Европы Россия

Статьи

"Искать врагов среди друзей - плохая привычка, и мы ее унаследовали". Интервью соратника Орбана

Жолт Немет: "Наверное, на украинском политическом руководстве лежит часть вины за ту ситуацию, которая сложилась в наших отношениях" (укр.)
9 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, Будапешт-Киев

Борьба за украинцев: почему Польша лидирует в привлечении работников из Украины

Варшава понимает, что не может конкурировать с Западом уровнем зарплат, зато может предложить дружественные процедуры, инфраструктуру для украинских беженцев – и в результате выигрывает (укр.)
9 декабря 2022 — Мария Кузенко, миграционная платформа EWL

Генераторы надежды: как жители городов Европы могут помочь украинцам

Большие и малые города Европы пожертвуют запасные генераторы и запчасти для электросетей, чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму (укр.)
9 декабря 2022 — Роберта Метсола, председатель Европейского парламента