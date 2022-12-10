Критик Кадырова, якобы убитый в Швеции, вероятно жив и под защитой полиции

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов может быть живым и находиться под защитой полиции Швеции.

Как пишет "Европейская правда", это следует из заявления "Кавказ.Реалиям" пресс-службы правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом

В пресс-службе отвергли слова директора ЧГТРК "Грозный" о причастности Ахмеда Закаева, который называет себя премьером Ичкерии, к возможному убийству Абдурахманова.

О том, что известный критик Рамзана Кадырова был якобы убит в Швеции, несколько дней назад сообщили несколько источников, в том числе телеграм-канал 1ADAT.

"По информации, которой располагает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", - сказал представитель пресс-службы.

Он сослался на "собственные источники информации" и не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.

Редакция "Кавказ.Реалий" обратилась в полицию Швеции с официальным запросом, на который получила ответ, что "пока нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию".

Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова.

Блогер не выходил на связь с конца ноября. Неподтвержденная информация о его смерти в Швеции появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников Ичкерии. Затем, 5 декабря, об убийстве критика Кадырова сообщил телеграм-канал 1ADAT, информацией поделился также один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов.

При этом ряд чеченских общественных деятелей поставили под сомнение достоверность данных о смерти блогера.

В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные - граждане России, получили по 10 лет заключения. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".

После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова предотвратили покушение на его брата Мухаммада в Германии.





