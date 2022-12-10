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Підтримка Іраном Росії у найближчі місяці зросте - розвідка Британії

Субота, 10 грудня 2022, 09:05

Британська розвідка очікує зростання військової підтримки російських військ Іраном у найближчі місяці.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Іран став одним із головних військових союзників Росії після її вторгнення до України. Найближчими місяцями підтримка Іраном російських збройних сил, ймовірно, зросте: Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет", - йдеться у оглядію

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Росія, натомість, швидше за все, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні відносини у галузі оборони, йдеться у зведенні.

Наголошується, що Росія, швидше за все, витратила значну частину своїх запасів балістичних ракет малої дальності "Іскандер", які несуть 500-кілограмову боєголовку на відстань до 500 км. І якщо Росії вдасться ввести в дію велику кількість іранських балістичних ракет, вона, ймовірно, використовуватиме їх для продовження та розширення своєї кампанії ударів по критично важливій національній інфраструктурі України.

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Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати вирішили запровадити санкції проти Повітряно-космічних сил Росії та інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

У вересні США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.

А в листопаді США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, які вона використовує для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.


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Іран Війна з РФ Велика Британія

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