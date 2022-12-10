У Німеччині з оптимізмом дивляться на енергопостачання протягом зими

Провідний виробник електроенергії в Німеччині RWE прогнозує, що енергопостачання країни залишатиметься стабільним протягом зимових місяців.

Про це розповів гендиректор RWE Маркус Креббер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Цієї зими Німеччина експортуватиме до Франції більше електроенергії, ніж будь-коли раніше", - сказав Креббер виданню Rheinische Post, маючи на увазі той факт, що сусідня країна вдключила рекордну кількість атомних станцій для перевірки.

"Проблеми французьких атомних електростанцій також є причиною того, що тут працює так багато газових електростанцій. Тим не менш, я досить оптимістично налаштований щодо того, що ми добре пройдемо зиму з точки зору електроенергії", - зазначив він.

Коментуючи ситуацію з постачанням газу, за якої Німеччина зустрічає першу за п'ять десятиліть зиму без російського палива, Креббер зазначив, що все впирається в температуру.

"Німеччина зробила все можливе, домогосподарства та промисловість економили газ. І температура в жовтні була настільки м'якою, що сховища майже не знадобилися. Але це ще не все. У нас взагалі немає резервів", - сказав Креббер.

Наразі рівень заповнення газових сховищ Німеччини становить 95,53%, і Креббер зазначив, що якщо Німеччина вийде з поточного опалювального сезону з рівнем заповнення сховищ 30-40%, то зима 2023/24 року не буде "великою проблемою, якщо продовжуватиме робити все можливе для економії газу, де це тільки можливо".

Креббер сказав, що Росія, яка вторглася в Україну на початку цього року, може знову стати постачальником у мирний час, але додав, що Москва буде лише одним з багатьох постачальників, якщо такий сценарій стане реальністю.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що немає підстав для паніки щодо можливих відключень електроенергії цієї зими, але закликав громадян використовувати менше енергії.

У Франції більшість громадян готові економити електроенергію, щоб запобігти відключенням.