В Германии с оптимизмом смотрят на энергоснабжение в течение зимы

Ведущий производитель электроэнергии в Германии RWE прогнозирует, что энергоснабжение страны будет оставаться стабильным в течение зимних месяцев.

Об этом рассказал гендиректор RWE Маркус Креббер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Этой зимой Германия будет экспортировать во Францию больше электроэнергии, чем когда-либо прежде", - сказал Креббер изданию Rheinische Post, имея в виду тот факт, что соседняя страна включила рекордное количество атомных станций для проверки.

"Проблемы французских атомных электростанций также являются причиной того, что здесь работает так много газовых электростанций. Тем не менее, я достаточно оптимистично настроен относительно того, что мы хорошо пройдем зиму с точки зрения электроэнергии", - отметил он.

Комментируя ситуацию с поставками газа, в которой Германия встречает первую за пять десятилетий зиму без российского топлива, Креббер отметил, что все упирается в температуру.

"Германия сделала все возможное, домохозяйства и промышленность экономили газ. И температура в октябре была настолько мягкой, что хранилища почти не понадобились. Но это еще не все. У нас вообще нет резервов", - сказал Креббер.

Сейчас уровень заполнения газовых хранилищ Германии составляет 95,53%, и Креббер отметил, что если Германия выйдет из текущего отопительного сезона с уровнем заполнения хранилищ 30-40%, то зима 2023/24 года не будет "большой проблемой, если будет продолжать делать все возможное для экономии газа, где это только возможно".

Креббер сказал, что Россия, которая вторглась в Украину в начале этого года, может снова стать поставщиком в мирное время, но добавил, что Москва будет лишь одним из многих поставщиков, если такой сценарий станет реальностью.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет оснований для паники относительно возможных отключений электроэнергии этой зимой, но призвал граждан использовать меньше энергии.

Во Франции большинство граждан готовы экономить электроэнергию, чтобы предотвратить отключения.