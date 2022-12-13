Теракт у Ніцці 2016 року: усіх обвинувачених визнали винними

Спеціальний суд присяжних Парижа у вівторок визнав винними всіх вісьмох фігурантів процесу у справі про теракт у Ніцці 14 липня 2016 року, внаслідок якого загинули 86 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Головний обвинувачений – друг водія, який сидів за кермом ваговоза, що в’їхав у людей – був визнаний винним у приналежності до терористичної організації і засуджений до 18 років ув'язнення.

Ще двоє обвинувачених були визнані винними у наданні допомоги водію в отриманні зброї та вантажівки, яка була використана для нападу. Їх засуджено до 18 та 12 років позбавлення волі відповідно.

Інші п'ятеро підозрюваних отримали терміни ув'язнення від двох до восьми років, таким чином, вирок виявився суворішим, ніж пропонувала прокуратура. Рішення суду ще може бути оскаржене.

Нагадаємо, 14 липня у Ніцці після салюту з нагоди національного свята терорист вантажівкою в'їхав у натовп людей, що поверталися додому, на додачу відкривши вогонь.

Унаслідок теракту 86 людей загинули, у тому числі 15 дітей, і близько 450 отримали поранення. Теракт вважається найгіршим після атак, що сталися в Парижі у листопаді 2015 року.

Суд над вісьмома звинувачуваними почався у вересні 2022 року.