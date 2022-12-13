Теракт в Ницце 2016 года: всех обвиняемых признали виновными

Специальный суд присяжных Парижа во вторник признал виновными всех восьмерых фигурантов процесса по делу о теракте в Ницце 14 июля 2016 года, в результате которого погибли 86 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Главный обвиняемый - друг водителя, который сидел за рулем грузовика, въехавшего в людей - был признан виновным в принадлежности к террористической организации и приговорен к 18 годам заключения.

Еще двое обвиняемых были признаны виновными в оказании помощи водителю в получении оружия и грузовика, который был использован для нападения. Они приговорены к 18 и 12 годам лишения свободы соответственно.

Остальные пятеро подозреваемых получили сроки заключения от двух до восьми лет, таким образом, приговор оказался более суровым, чем предлагала прокуратура. Решение суда еще может быть обжаловано.

Напомним, 14 июля 2016 года в Ницце после салюта по случаю национального праздника террорист на грузовике въехал в толпу людей, возвращавшихся домой, также открыв огонь.

В результате теракта 86 человек погибли, в том числе 15 детей, и около 450 получили ранения. Теракт считается худшим после атак, произошедших в Париже в ноябре 2015 года.

Суд над восемью обвиняемыми начался в сентябре 2022 года