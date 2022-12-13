Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Теракт в Ницце 2016 года: всех обвиняемых признали виновными

Вторник, 13 декабря 2022, 19:09

Специальный суд присяжных Парижа во вторник признал виновными всех восьмерых фигурантов процесса по делу о теракте в Ницце 14 июля 2016 года, в результате которого погибли 86 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Главный обвиняемый - друг водителя, который сидел за рулем грузовика, въехавшего в людей - был признан виновным в принадлежности к террористической организации и приговорен к 18 годам заключения.

Еще двое обвиняемых были признаны виновными в оказании помощи водителю в получении оружия и грузовика, который был использован для нападения. Они приговорены к 18 и 12 годам лишения свободы соответственно.

Остальные пятеро подозреваемых получили сроки заключения от двух до восьми лет, таким образом, приговор оказался более суровым, чем предлагала прокуратура. Решение суда еще может быть обжаловано.

Напомним, 14 июля 2016 года в Ницце после салюта по случаю национального праздника террорист на грузовике въехал в толпу людей, возвращавшихся домой, также открыв огонь.

В результате теракта 86 человек погибли, в том числе 15 детей, и около 450 получили ранения. Теракт считается худшим после атак, произошедших в Париже в ноябре 2015 года.

Суд над восемью обвиняемыми начался в сентябре 2022 года

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция терроризм

Статьи

Побороть вечного Орбана: кто поможет выйти из кризиса в отношениях Украины и Венгрии

Венгрия вошла в финансовый кризис, способный обвалить ее экономику... Еще никогда в Европе не было такого плохого отношения к власти Орбана, как сейчас...
13 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, Будапешт-Киев

Сербия идет ва-банк: почему ультиматум Запада может иметь неожиданные последствия для союзника РФ

Конфликт между Сербией и Косовом вплотную приблизился к горячей фазе. Но одновременно Запад убедился в необходимости жесткого давления на Сербию.
13 декабря 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте

Вице-президента Европарламента, у которой нашли мешки с деньгами, не защитила неприкосновенность, поскольку ее поймали "на горячем". Чемодан с деньгами нашли также у ее отца... (укр.)
12 декабря 2022 — Дарья Мещерякова, Европейская правда