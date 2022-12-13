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Молдова судитиметься з "Газпромом" через невиконання контракту

Вівторок, 13 грудня 2022, 21:28

Віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину заявив, що Кишинів подасть до суду на російський "Газпром" за невиконання контракту, підписаного з Moldovagaz.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Спину заявив в інтерв’ю DW.

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"Енергетична криза, яку зараз переживає Молдова, породжена "Газпромом"-Кремлем. І я хочу, щоб мене почули, коли я це говорю. Якби цей концерн сьогодні виконував свої контрактні зобов'язання з Молдовою, енергетична криза зникла б, і всі були б забезпечені газом та енергією", – зауважив молдовський віцепрем’єр.

"Те, що ми змушені купувати газ і електроенергію на ринку – це вина "Газпрому", і наші юристи вже відпрацьовують деталі, щоб подати на російський концерн до суду за невиконання контракту. І ми також будемо просити відшкодування заставних збитків, тому що через них ми змушені були перерозподіляти гроші з інших сегментів, брати кредити", – додав він.

Спингу нагадав, що молдовська компанія Moldovagaz підписала з "Газпромом" контракт, і той не вимагав його розірвати чи змінити умови, аби зменшити обсягти постачання газу: "Вони просто ігнорують свої зобов'язання. І вони за це заплатять".

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На початку осені 2022 року Кремль взявся випробовувати міцність молдовської енергосистеми. У жовтні знизив постачання газу на 30% від контрактного обсягу. А фактично з 1 листопада урізав газ наполовину. Таке урізання означало, що Молдова втрачає також головне джерело електроенергії.

У листопаді "Газпром" погрожував ще більше скоротити постачання газу до Молдови, але потім передумав. Натомість у Росії почали звинувачувати Молдову в тому, що вона зберігає частину отриманого російського газу в Україні.

Читайте більше про те, як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою Молдови.

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Молдова Енергетика Росія

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