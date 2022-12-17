Чехия дополнительно приобретет 10 французских гаубиц Caesar

Правительство Чехии, учитывая растущее напряжение в мире, намерено расширить свой артиллерийский арсенал.

Об этом сообщает Czech Radio, пишет "Европейская правда".

Минобороны страны подписало дополнение к уже существующему договору и намерено дополнительно приобрести еще 10 французских гаубиц Caesar. Объем инвестиций в это приобретение составит 1,77 млрд крон (более 69 млн евро).

Год назад оборонное ведомство Чехии заключило договор с производителем Nexter Systems на приобретение 52 упомянутых 155 миллиметровых самоходных артиллерийских орудий.

В результате, армия Чехии до 2026 года будет располагать 62 гаубицами Caesar, которые должны заменить 152-мм самоходные пушки-гаубицы "Дана" чехословацкого производства, которые уже не соответствуют нормативам НАТО.

Чехия отправила пушки-гаубицы "Дана" Украине еще весной после начала полномасштабного российского вторжения.