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Папа Римский написал прошение об отставке в случае ухудшения состояния здоровья

Воскресенье, 18 декабря 2022, 16:07

Папа Римский Франциск вскоре после избрания понтификом в 2013 году написал заявление об отставке на случай, если проблемы со здоровьем помешают ему выполнять свои обязанности.

Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию ABC, пишет "Европейская правда".

Франциск сказал, что передал записку кардиналу Тарчизио Бертоне, который тогда занимал должность госсекретаря Ватикана.

"Я подписал и сказал ему: "В случае, если я не смогу по состоянию здоровья или еще чего-то, вот мое заявление об отставке. Оно у них уже есть". Я не знаю, кому кардинал Бертоне передал его, но я передал его ему, когда он был государственным секретарем", - сказал он.

Понтифик добавил, что он предполагает, что прелат, который в настоящее время выполняет роль второго лица Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, теперь получил ту письменную инструкцию.

Франциск, которому в субботу исполнилось 86 лет, в 2021 году перенес операцию на кишечнике и в течение многих месяцев передвигался на инвалидной коляске из-за боли в колене. В последнее время он все чаще использует трость вместо инвалидной коляски, чтобы передвигаться в общественных местах.

В своих предыдущих заявлениях Франциск приветствовал решение своего предшественника, Папы Бенедикта XVI, уйти в отставку по состоянию здоровья. Бенедикт, проживающий в монастыре на территории Ватикана, стал первым понтификом, который ушел в отставку за последние 600 лет, и его уход открыл путь для избрания Франциска, ставшего первым Папой Римским из Южной Америки.

Напомним, Папа Римский Франциск призвал к "скромному" Рождеству в этом году, а сэкономленные от сокращения расходов на подарки средства пожертвовать для помощи "страждущему народу Украины".

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Ватикан

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