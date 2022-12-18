Поліція Італії заарештувала 4 підозрюваних у справі про новорічні напади в Мілані рік тому

Італійська поліція в неділю заарештувала ще чотирьох підозрюваних у причетності до низки сексуальних нападів, скоєних напередодні Нового 2021 року у центрі Мілана.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

Арешти відбулися після багатомісячного розслідування, причому кількох підозрюваних раніше вже арештовували за інші напади на жінок.

Поліція заявила, що чоловіки є громадянами Єгипту у віці 19 і 20 років. Повідомляється, що вони живуть в Мілані і його околицях, а також в курортному містечку Лекко.

Влада заявляє, що було два інциденти. У першому, незадовго до півночі, двоє молодих німецьких туристок зазнали сексуального нападу з боку центральної статуї Вітторіо Емануеле II на площі Дуомо.

Під час другого нападу, приблизно о пів на першу ночі, на двох італійок напали біля ресторану швидкого харчування - в однієї з них злочинці також відібрали мобільний телефон та сумочку. Поліція також висуває звинувачення у пограбуванні за обтяжуючих обставин.

Арешти відбулися після багатомісячного аналізу записів з мобільних телефонів і фотоапаратів, а також свідчень потерпілих і свідків на площі. Слідчі також вивчили акаунти в соціальних мережах тих, хто, як стверджується, був причетний до цих подій.

Після інцидентів у Мілані відбулося ще кілька арештів після того, як у ЗМІ з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовані ці дії, а кілька жінок подали скарги.

Поліцейські обшукали квартири в Мілані та Турині, і до травня було заарештовано п'ятьох чоловіків, у тому числі двох неповнолітніх.

Новини з Мілана на початку року відродили спогади про ніч зґвалтувань, сексуальних посягань і пограбувань біля Кельнського собору 1 січня 2016 року, які скоїли приблизно 1000 осіб, багато з яких були вихідцями з півночі Африки.