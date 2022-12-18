Полиция Италии арестовала 4 подозреваемых по делу о новогодних нападениях в Милане год назад

Итальянская полиция в воскресенье арестовала еще четырех подозреваемых в причастности к ряду сексуальных нападений, совершенных накануне Нового 2021 года в центре Милана.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Аресты прошли после многомесячного расследования, причем нескольких подозреваемых ранее уже арестовывали за другие нападения на женщин.

Полиция заявила, что мужчины являются гражданами Египта в возрасте 19 и 20 лет. Сообщается, что они живут в Милане и его окрестностях, а также в курортном городке Лекко.

Власти заявляют, что было два инцидента. В первом, незадолго до полуночи, двое молодых немецких туристок подверглись сексуальному нападению со стороны центральной статуи Витторио Эмануэле II на площади Дуомо.

Во время второго нападения, примерно в половине первого ночи, на двух итальянок напали возле ресторана быстрого питания - у одной из них преступники также отобрали мобильный телефон и сумочку. Полиция также выдвигает обвинения в ограблении при отягчающих обстоятельствах.

Аресты произошли после многомесячного анализа записей с мобильных телефонов и фотоаппаратов, а также показаний потерпевших и свидетелей на площади. Следователи также изучили аккаунты в социальных сетях тех, кто, как утверждается, был причастен к этим событиям.

После инцидентов в Милане произошло еще несколько арестов после того, как в СМИ появились видеозаписи, на которых зафиксированы эти действия, а несколько женщин подали жалобы.

Полицейские обыскали квартиры в Милане и Турине, и к маю были арестованы пять мужчин, в том числе двое несовершеннолетних.

Новости из Милана в начале года возродили воспоминания о ночи изнасилований, сексуальных посягательств и ограблений возле Кельнского собора 1 января 2016 года, которые совершили примерно 1000 человек, многие из которых были выходцами с севера Африки.