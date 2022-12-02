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Парламент Німеччини підтримав швидшу натуралізацію для мігрантів, опозиція проти

П'ятниця, 2 грудня 2022, 20:33

Нижня палата парламенту Німеччини – Бундестаг - у п’ятницю ухвалила законопроєкт щодо прискорення процедури надання притулку мігрантам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно із законопроєктом, тим, хто прожив у Німеччині п'ять років, буде запропоновано можливість подати заяву на отримання довгострокового дозволу на проживання – за умови, що вони не скоїли кримінального злочину.

Однак існують певні вимоги, яким іноземці повинні будуть відповідати, якщо вони бажають продовжити своє перебування. Це, серед іншого, знання німецької мови, а також докази того, що вони можуть підтримувати своє перебування фінансово, наприклад за рахунок роботи.

Законопроєкт також має на меті прискорити процедуру оскарження рішення про надання притулку, яка, за даними федерального уряду, наразі триває в середньому більше двох років.

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Усі партії правлячої коаліції – соціал-демократи, "зелені" та вільні демократи – проголосували за законопроект, загалом його підтримав 371 депутат. П'ятдесят сім утрималися, а 226 парламентарів із опозиції виступили проти.

Зокрема опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС звинуватив правлячу коаліцію в тому, що законопроєкт сприяє мігрантам, які роками приховували свою справжню особу, на шкоду чесним шукачам притулку – яких, навпаки, можна буде легко депортувати.

Раніше мінімальний час, після якого іноземці, які проживають у Німеччині, могли подавати заяву на натуралізацію, становив вісім років. Пояснюючи необхідність його скорочення, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер казала, що це стане "стимулом для інтеграції".

Зміна правил отримання резидентства для мігрантів була однією з реформ, які трипартійна коаліція Німеччини обіцяла провести, прийшовши до влади в грудні 2021 року.

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Німеччина

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