Парламент Германии поддержал более быструю натурализацию для мигрантов, оппозиция против

Нижняя палата парламента Германии - Бундестаг - в пятницу приняла законопроект об ускорении процедуры предоставления убежища мигрантам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно законопроекту, тем, кто прожил в Германии пять лет, будет предложена возможность подать заявление на получение долгосрочного вида на жительство - при условии, что они не совершили уголовного преступления.

Однако существуют определенные требования, которым иностранцы должны будут соответствовать, если они желают продлить свое пребывание. Это, среди прочего, знание немецкого языка, а также доказательства того, что они могут поддерживать свое пребывание финансово, например за счет работы.

Законопроект также имеет целью ускорить процедуру обжалования решения о предоставлении убежища, которая, по данным федерального правительства, сейчас длится в среднем более двух лет.

Все партии правящей коалиции - социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы - проголосовали за законопроект, всего его поддержал 371 депутат. Пятьдесят семь воздержались, а 226 парламентариев из оппозиции выступили против.

В частности оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС обвинил правящую коалицию в том, что законопроект способствует мигрантам, которые годами скрывали свою настоящую личность, в ущерб честным искателям убежища - которых, наоборот, можно будет легко депортировать.

Ранее минимальное время, после которого иностранцы, проживающие в Германии, могли подавать заявление на натурализацию, составляло восемь лет. Объясняя необходимость его сокращения, министр внутренних дел Нэнси Фезер говорила, что это станет "стимулом для интеграции".

Изменение правил получения резидентства для мигрантов было одной из реформ, которые трехпартийная коалиция Германии обещала провести, придя к власти в декабре 2021 года.