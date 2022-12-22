Прем’єрка Італії хоче поїхати в Україну в наступному році

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що хотіла б здійснити візит до України на початку 2023 року.

Про це вона сказала в інтерв’ю італійському телеканалу Rai, пише "Європейська правда".

"Я хотіла б здійснити цю поїздку (до Києва) в перші місяці наступного року", – сказала Мелоні у відповідь на питання про візит до української столиці.

Також глава уряду Італії анонсувала телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським найближчим часом.

"Мені потрібно почути Зеленського, наші дипломатичні представництва на зв’язку, щоб дзвінок відбувся до Різдва", – сказала вона.

Нагадаємо, Джорджія Мелоні є лідеркою правої партії "Брати Італії", яка стала першою жінкою на посаді глави уряду у вересні.

Після перемоги на виборах вона пообіцяла підтримку Україні, а також наголошувала, що підтримує продовження військової допомоги Україні як єдину умову можливого досягнення миру Києва та Москви.

Нагадаємо, в грудні Сенат Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.