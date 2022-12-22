Премьер Италии хочет поехать в Украину в следующем году

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что хотела бы осуществить визит в Украину в начале 2023 года.

Об этом она сказала в интервью итальянскому телеканалу Rai, пишет "Европейская правда".

"Я хотела бы осуществить эту поездку (в Киев) в первые месяцы следующего года", - сказала Мелони в ответ на вопрос о визите в украинскую столицу.

Также глава правительства Италии анонсировала телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским в ближайшее время.

"Мне нужно услышать Зеленского, наши дипломатические представительства на связи, чтобы звонок состоялся до Рождества", - сказала она.

Напомним, Джорджия Мелони является лидером правой партии "Братья Италии", которая стала первой женщиной на посту главы правительства.

После победы на выборах она пообещала поддержку Украине, а также подчеркивала, что поддерживает продолжение военной помощи Украине как единственное условие возможного достижения мира Киева и Москвы.

Напомним, в декабре Сенат Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года.