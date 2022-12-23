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Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні

П'ятниця, 23 грудня 2022, 10:26

Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Про це заявив міністр оборони Ханно Певкур на пресконференції в Таллінні, пише "Європейська правда".

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і сьогодні ми ухвалили рішення про новий пакет допомоги для українських військовослужбовців. Пакет здебільшого стосується індивідуального спорядження, тому що це те, про що конкретно нас попросили українці", - сказав Певкур.

За його словами, у новому пакеті буде зимова польова форма, засоби індивідуального захисту, а також дрони. Міністр не назвав суму, в яку оцінюють ухвалений пакет допомоги.

Певкур додав, що з початку вторгнення Естонія вже передала Україні знаряддя і різне військове обладнання на суму понад 1 млрд євро.

Раніше Естонія відправила для українських військових пересувну сауну і пральню.

На початку грудня повідомляли, що Естонія за підтримки Норвегії і Нідерландів подарує Україні третій польовий госпіталь. Також Україна вже отримала три автомобілі швидкої допомоги, гроші на які зібрала Естонія.

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Естонія Війна з РФ

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