Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур на пресс-конференции в Таллинне, пишет "Европейская правда".

"Мы продолжаем поддерживать Украину и сегодня мы приняли решение о новом пакете помощи для украинских военнослужащих. Пакет в основном касается индивидуального снаряжения, потому что это то, о чем конкретно нас попросили украинцы", - сказал Певкур.

По его словам, в новом пакете будет зимняя полевая форма, средства индивидуальной защиты, а также дроны. Министр не назвал сумму, в которую оценивается принятый пакет помощи.

Певкур добавил, что с начала вторжения Эстония уже передала Украине орудия и различное военное оборудование на сумму более 1 млрд евро.

Ранее Эстония отправила для украинских военных передвижную сауну и прачечную.

В начале декабря сообщали, что Эстония при поддержке Норвегии и Нидерландов подарит Украине третий полевой госпиталь. Также Украина уже получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония.