Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине

Пятница, 23 декабря 2022, 10:26

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур на пресс-конференции в Таллинне, пишет "Европейская правда".

"Мы продолжаем поддерживать Украину и сегодня мы приняли решение о новом пакете помощи для украинских военнослужащих. Пакет в основном касается индивидуального снаряжения, потому что это то, о чем конкретно нас попросили украинцы", - сказал Певкур.

По его словам, в новом пакете будет зимняя полевая форма, средства индивидуальной защиты, а также дроны. Министр не назвал сумму, в которую оценивается принятый пакет помощи.

Певкур добавил, что с начала вторжения Эстония уже передала Украине орудия и различное военное оборудование на сумму более 1 млрд евро.

Ранее Эстония отправила для украинских военных передвижную сауну и прачечную.

В начале декабря сообщали, что Эстония при поддержке Норвегии и Нидерландов подарит Украине третий полевой госпиталь. Также Украина уже получила три автомобиля скорой помощи, деньги на которые собрала Эстония.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Война с РФ

Статьи

Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договорился Зеленский в США

Эта поездка должна была подчеркнуть роль США в помощи Украине и усилить Байдена и других проукраинских политиков. Зеленский был способен это сделать... (укр.)
22 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

"2023 год станет решающим в нашей общей войне". Выступление Зеленского в Конгрессе США

"Украина жива и наносит удары. Мы уже победили Россию в битве за мнения мира. У нас нет страха. И ни у кого в мире не должно его быть".
22 декабря 2022 — Владимир Зеленский, Президент Украины

Больше Мицкевича: как война изменила отношение украинцев к культуре и истории Польши

Война изменила отношение украинцев к Польше, повысив интерес к польской культуре. Как после победы это повлияет на отношения Киева и Варшавы? (укр.)
21 декабря 2022 — Лукаш Адамский, для Европейской правды