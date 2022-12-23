Білий дім закликав до повного розблокування Лачинського коридору

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав до повного відновлення вільного пересування через Лачинський коридор - єдину дорогу, що пов’язує Вірменію та невизнаний Нагірний Карабах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Білого дому після окремих розмов Саллівана із секретарем Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном і завідувачем департаменту зовнішніх відносин адміністрації президента Азербайджану Хікметом Гаджиєвим.

Згідно з повідомленням, Салліван закликав Баку і Єреван розглянути кроки, які послаблять двосторонню напруженість і закладуть основу добросусідських відносин.

Повідомляється, що під час переговорів вони оцінили прогрес у мирних переговорах, організованих за посередництва Європейського Союзу і США, з моменту їхньої спільної зустрічі у Вашингтоні 27 вересня.

"Салліван відзначив нашу триваючу стурбованість у зв’язку з перешкоджанням доступу до Лачинського коридору та зростаючими гуманітарними наслідками цієї ситуації, і закликав повністю відновити вільне пересування коридором", - йдеться у повідомленні Білого дому.

12 грудня Лачинський коридор закрили для проїзду через протест громадян Азербайджану, які вимагають зупинити вивезення з регіону корисних копалин. Перекриття дороги спричинило кризу з постачанням продовольства, пального та інших товарів у регіон, заявляє Єреван.

13 грудня Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.

14 грудня Єреван звернувся в ЄСПЛ, щоб суд зобов'язав Баку розблокувати Лачинський коридор.

Європейський Союз заявив, що із серйозним занепокоєнням стежить за подіями навколо Лачинського коридору, які відбуваються там від початку грудня.

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