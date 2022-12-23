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Белый дом призвал к полному разблокированию Лачинского коридора

Пятница, 23 декабря 2022, 22:13

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал к полному восстановлению свободного передвижения через Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую Армению и непризнанный Нагорный Карабах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Белого дома после отдельных разговоров Салливана с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и заведующим департаментом внешних отношений администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Согласно сообщению, Салливан призвал Баку и Ереван рассмотреть шаги, которые ослабят двустороннюю напряженность и заложат основу добрососедских отношений.

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Сообщается, что во время переговоров они оценили прогресс в мирных переговорах, организованных при посредничестве Европейского Союза и США, с момента их совместной встречи в Вашингтоне 27 сентября.

"Салливан отметил нашу продолжающуюся обеспокоенность в связи с препятствованием доступа к Лачинскому коридору и растущими гуманитарными последствиями этой ситуации, и призвал полностью восстановить свободное передвижение по коридору", - говорится в сообщении Белого дома.

12 декабря Лачинский коридор закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана, которые требуют остановить вывоз из региона полезных ископаемых. Перекрытие дороги вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива и других товаров в регион, заявляет Ереван.

13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

14 декабря Ереван обратился в ЕСПЧ, чтобы суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор.

Европейский Союз заявил, что с серьезным беспокойством следит за событиями вокруг Лачинского коридора, которые происходят там с начала декабря.

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США Армения Азербайджан

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