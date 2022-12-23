Стрельба в Париже: двое погибших, четверо раненых
Пятница, 23 декабря 2022, 14:10
В 10-м округе Парижа в пятницу утром произошла стрельба, в результате которой есть двое погибших и по меньшей мере четверо раненых.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
На месте стрельбы находится большое количество сотрудников полиции и экстренных служб.
Владелица магазина в 10-м районе французской столицы рассказала AFP, что слышала семь-восемь выстрелов.
"Была сплошная паника. Мы закрылись внутри", - добавила она.
Полиция Парижа подтвердила факт стрельбы и призвала общественность держаться подальше от места происшествия.
Правоохранители добавили, что в связи с событиями был арестован 69-летний мужчина. Мотивы стрельбы пока не выяснены.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.