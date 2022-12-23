Стрельба в Париже: двое погибших, четверо раненых

В 10-м округе Парижа в пятницу утром произошла стрельба, в результате которой есть двое погибших и по меньшей мере четверо раненых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На месте стрельбы находится большое количество сотрудников полиции и экстренных служб.

Владелица магазина в 10-м районе французской столицы рассказала AFP, что слышала семь-восемь выстрелов.

"Была сплошная паника. Мы закрылись внутри", - добавила она.

Фото: Le Figaro

Полиция Парижа подтвердила факт стрельбы и призвала общественность держаться подальше от места происшествия.

Правоохранители добавили, что в связи с событиями был арестован 69-летний мужчина. Мотивы стрельбы пока не выяснены.