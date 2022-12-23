Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України

П'ятниця, 23 грудня 2022, 18:20

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 млрд доларів, у якому закладені кошти і для військової допомоги Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Білому домі.

"У п'ятницю, 23 грудня 2022 року, президент підписав H.R. 7776, "Закон про бюджетні асигнування на потреби національної оборони на 2023 фінансовий рік", який затверджує асигнування на 2023 фінансовий рік, головним чином, на програми Міністерства оборони та військового будівництва, програми національної безпеки Міністерства енергетики та програми розвідки; визначає підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців та інші повноваження, пов'язані зі Збройними силами США; затверджує асигнування Державному департаменту, Міністерству внутрішньої безпеки, Морській адміністрації, Береговій охороні США, Розвідувальному управлінню" - йдеться у повідомленні.

В оборонний бюджет заклали на 45 млрд більше, ніж спершу пропонував президент Джо Байден. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай, та 800 млн військової підтримки для України для відсічі агресії РФ. 

Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет 16 грудня. Палата представників - нижня палата Конгресу - схвалила оборонний бюджет 8 грудня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США

Статті

Вісім задач для послів України: промова Зеленського про "дипломатію війни"

"Де б ви не працювали за кордоном, ви все одно маєте жити Україною. Україна – у стані війни. І ви маєте бути у стані війни".
23 грудня 2022 — Володимир Зеленський, президент України

Танки та переговори з Путіним на умовах України: про що домовлявся Зеленський у США

Ця поїздка мала підкреслити роль США у допомозі Україні та посилити Байдена та інших проукраїнських політиків. Зеленський був здатен це зробити...
22 грудня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

"2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США

"Україна жива та завдає ударів. Ми вже перемогли Росію в битві за думки світу. У нас немає страху. І ні в кого у світі не повинно його бути".
22 грудня 2022 — Володимир Зеленський, Президент України