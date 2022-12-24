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Арештований німецький розвідник міг передавати Росії розвіддані США й Британії – ЗМІ

Субота, 24 грудня 2022, 09:01

Працівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Карстен Л., арештований за підозрою у шпигунстві на користь Росії, міг мати доступ до надсекретних даних, якими обмінюються розвідувальні відомства США та Великої Британії.

Про це з посиланням на джерела повідомили видання Focus і Welt, передає "Європейська правда".

Видання стверджують, що Карстен Л. є високопоставленим співробітником надсекретного підрозділу технічної зовнішньої розвідки, який займався оцінкою розвідданих та, вочевидь, мав доступ до секретної інформації, зокрема й закордонної.

Відділ технічної розвідки Федеральної розвідслужби щодня отримує понад 150 тисяч перехоплень і забезпечує близько половини добового обсягу розвідувальної інформації Німеччини.

Матеріали, які арештований мав у своєму розпорядженні для оцінки, могли містити розвідувальні дані дружніх служб-партнерів BND, отримані під час операцій з підслуховування. Серед них – Агентство національної безпеки США та Центр урядового зв’язку Великої Британії.

У Німеччині очікують активізації російської пропаганди і шпигунів у найближчі місяці

У BND серйозно стурбовані тим, що Карстен Л., якого звинувачують у державній зраді, міг передавати матеріали спецслужб російській стороні. Там не виключають, що на РФ могли працювати й інші співробітники.

Як повідомлялося, в середу Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Стверджується, що чоловік, який працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини, у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності (про що саме йдеться – не розголошується через державну таємницю).

Випадок шпигунства співробітника німецької розвідки на користь Росії – це рідкість, оскільки востаннє подібний інцидент фіксували ще у 2014 році. Тоді був заарештований Маркус Р., який протягом кількох років шпигував на користь американських спецслужб. У 2016 році його засудили до восьми років позбавлення волі.

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Німеччина Росія

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