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Арестованный немецкий разведчик мог передавать России разведданные США и Британии - СМИ

Суббота, 24 декабря 2022, 09:01

Работник Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстен Л., арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России, мог иметь доступ к сверхсекретным данным, которыми обмениваются разведывательные ведомства США и Великобритании.

Об этом со ссылкой на источники сообщили издания Focus и Welt, передает "Европейская правда".

Издание утверждают, что Карстен Л. является высокопоставленным сотрудником сверхсекретного подразделения технической внешней разведки, который занимался оценкой разведданных и, очевидно, имел доступ к секретной информации, в том числе и зарубежной.

Отдел технической разведки Федеральной разведслужбы ежедневно получает более 150 тысяч перехватов и обеспечивает около половины суточного объема разведывательной информации Германии.

Материалы, которыми арестованный располагал для оценки, могли содержать разведывательные данные дружественных служб-партнеров BND, полученные в ходе операций по подслушиванию. Среди них - Агентство национальной безопасности США и Центр правительственной связи Великобритании.

В Германии ожидают активизации российской пропаганды и шпионов в ближайшие месяцы

В BND серьезно обеспокоены тем, что Карстен Л., которого обвиняют в государственной измене, мог передавать материалы спецслужб российской стороне. Там не исключают, что на РФ могли работать и другие сотрудники.

Как сообщалось, в среду Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что мужчина, который работает на Федеральную разведывательную службу Германии, в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности (о чем именно идет речь - не разглашается из-за государственной тайны).

Cлучай шпионажа сотрудника немецкой разведки в пользу России - это редкость, поскольку последний раз подобный инцидент фиксировали еще в 2014 году. Тогда был арестован Маркус Р., который в течение нескольких лет шпионил в пользу американских спецслужб. В 2016 году его приговорили к восьми годам лишения свободы.

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