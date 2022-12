У Парижі – чергові сутички між поліцією та курдами після смертельної стрілянини

У Парижі в суботу знову спалахнули сутички між поліцією та курдами, обуреними вбивством у п'ятницю трьох представників своєї громади напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протест за участі кількох сотень курдів і політиків, зокрема очільника 10-го округу Парижа, де сталась стрілянина, починався мирно. Демонстранти на площі Республіки тримали прапори й слухали виступи на пам’ять про жертв.

#kurds here at place de la republique believe emine kara, who fought against #isis in #rojava and came to europe two years ago, was the main target of yesterday's attack at the kurdish center in #paris. pic.twitter.com/0Y3zUwGKB5