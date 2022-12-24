У Парижі – чергові сутички між поліцією та курдами після смертельної стрілянини

У Парижі в суботу знову спалахнули сутички між поліцією та курдами, обуреними вбивством у п'ятницю трьох представників своєї громади напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протест за участі кількох сотень курдів і політиків, зокрема очільника 10-го округу Парижа, де сталась стрілянина, починався мирно. Демонстранти на площі Республіки тримали прапори й слухали виступи на пам’ять про жертв.

#kurds here at place de la republique believe emine kara, who fought against #isis in #rojava and came to europe two years ago, was the main target of yesterday's attack at the kurdish center in #paris. pic.twitter.com/0Y3zUwGKB5 — Frederike Geerdink (@fgeerdink) December 24, 2022

Зіткнення почалися, коли деякі демонстранти залишили площу, кидаючи в поліцію різні предмети. Та у відповідь застосувала сльозогінний газ. У результаті було перекинуто кілька автомобілів, також спалахнули невеликі пожежі.

Перед протестом представники курдів зустрілися з шефом поліції Парижа й закликали розслідувати стрілянину напередодні як терористичний акт.

Thousands of Kurds protested at Place de la République in central #Paris. pic.twitter.com/yS9sGHqzJS — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2022

Нагадаємо, постріли пролунали в п'ятницю 23 грудня в центрі Парижа біля курдського культурного центру на вулиці д'Енжен. Спочатку ЗМІ повідомляли про двох загиблих та ще чотирьох поранених. Згодом один поранений помер. Стан здоров’я ще одного лишається критичним.

Того ж дня між кількома сотнями представників курдської громади, які зібрались на місці трагедії й звинувачували в стрілянині Туреччину, та правоохоронцями стались сутички. Щонайменше одного протестувальника було заарештовано.

Поліція затримана нападника – 69-річного пенсіонера, слідство щодо якого ведеться за фактами вбивства, замаху на вбивство, умисного насильства із застосуванням зброї та незаконного поводження зі зброєю. Терористичний мотив у нападі там виключають.

Чоловік і раніше притягався до відповідальності за насильство із застосуванням зброї та на расовому ґрунті – зокрема за напад із шаблею на табір із мігрантами. Але при цьому правоохоронці не відносили його до представника ультраправих течій.