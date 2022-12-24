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У Парижі – чергові сутички між поліцією та курдами після смертельної стрілянини

фото, відео
Субота, 24 грудня 2022, 15:50

У Парижі в суботу знову спалахнули сутички між поліцією та курдами, обуреними вбивством у п'ятницю трьох представників своєї громади напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протест за участі кількох сотень курдів і політиків, зокрема очільника 10-го округу Парижа, де сталась стрілянина, починався мирно. Демонстранти на площі Республіки тримали прапори й слухали виступи на пам’ять про жертв.

Зіткнення почалися, коли деякі демонстранти залишили площу, кидаючи в поліцію різні предмети. Та у відповідь застосувала сльозогінний газ. У результаті було перекинуто кілька автомобілів, також спалахнули невеликі пожежі.

Перед протестом представники курдів зустрілися з шефом поліції Парижа й закликали розслідувати стрілянину напередодні як терористичний акт.

Нагадаємо, постріли пролунали в п'ятницю 23 грудня в центрі Парижа біля курдського культурного центру на вулиці д'Енжен. Спочатку ЗМІ повідомляли про двох загиблих та ще чотирьох поранених. Згодом один поранений помер. Стан здоров’я ще одного лишається критичним.

Того ж дня між кількома сотнями представників курдської громади, які зібрались на місці трагедії й звинувачували в стрілянині Туреччину, та правоохоронцями стались сутички. Щонайменше одного протестувальника було заарештовано.

Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Парижі, заявив, що зробив через расизм

Поліція затримана нападника – 69-річного пенсіонера, слідство щодо якого ведеться за фактами вбивства, замаху на вбивство, умисного насильства із застосуванням зброї та незаконного поводження зі зброєю. Терористичний мотив у нападі там виключають.

Чоловік і раніше притягався до відповідальності за насильство із застосуванням зброї та на расовому ґрунті – зокрема за напад із шаблею на табір із мігрантами. Але при цьому правоохоронці не відносили його до представника ультраправих течій.

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Франція

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