В Париже - очередные столкновения между полицией и курдами после смертельной стрельбы

В Париже в субботу снова вспыхнули столкновения между полицией и курдами, возмущенными убийством в пятницу трех представителей своей общины накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протест с участием нескольких сотен курдов и политиков, в частности главы 10-го округа Парижа, где произошла стрельба, начинался мирно. Демонстранты на площади Республики держали флаги и слушали выступления в память о жертвах.

#kurds here at place de la republique believe emine kara, who fought against #isis in #rojava and came to europe two years ago, was the main target of yesterday's attack at the kurdish center in #paris. pic.twitter.com/0Y3zUwGKB5 — Frederike Geerdink (@fgeerdink) December 24, 2022

Столкновения начались, когда некоторые демонстранты покинули площадь, бросая в полицию разные предметы. Та в ответ применила слезоточивый газ. В результате было опрокинуто несколько автомобилей, также вспыхнули небольшие пожары.

Перед протестом представители курдов встретились с шефом полиции Парижа и призвали расследовать стрельбу накануне как террористический акт.

Thousands of Kurds protested at Place de la République in central #Paris. pic.twitter.com/yS9sGHqzJS — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2022

Напомним, выстрелы прозвучали в пятницу 23 декабря в центре Парижа возле курдского культурного центра на улице д'Энжен. Сначала СМИ сообщали о двух погибших и еще четырех раненых. Впоследствии один раненый скончался. Состояние здоровья еще одного остается критическим.

В тот же день между несколькими сотнями представителей курдской общины, которые собрались на месте трагедии и обвиняли в стрельбе Турцию, и правоохранителями произошли столкновения. По меньшей мере один протестующий был арестован.

Полиция задержала нападавшего - 69-летнего пенсионера, следствие в отношении которого ведется по фактам убийства, покушения на убийство, умышленного насилия с применением оружия и незаконного обращения с оружием. Террористический мотив в нападении там исключают.

Мужчина и ранее привлекался к ответственности за насилие с применением оружия и на расовой почве - в частности за нападение с саблей на лагерь с мигрантами. Но при этом правоохранители не относили его к представителю ультраправых течений.