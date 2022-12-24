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В Париже - очередные столкновения между полицией и курдами после смертельной стрельбы

Суббота, 24 декабря 2022, 15:50

В Париже в субботу снова вспыхнули столкновения между полицией и курдами, возмущенными убийством в пятницу трех представителей своей общины накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протест с участием нескольких сотен курдов и политиков, в частности главы 10-го округа Парижа, где произошла стрельба, начинался мирно. Демонстранты на площади Республики держали флаги и слушали выступления в память о жертвах.

Столкновения начались, когда некоторые демонстранты покинули площадь, бросая в полицию разные предметы. Та в ответ применила слезоточивый газ. В результате было опрокинуто несколько автомобилей, также вспыхнули небольшие пожары.

Перед протестом представители курдов встретились с шефом полиции Парижа и призвали расследовать стрельбу накануне как террористический акт.

Напомним, выстрелы прозвучали в пятницу 23 декабря в центре Парижа возле курдского культурного центра на улице д'Энжен. Сначала СМИ сообщали о двух погибших и еще четырех раненых. Впоследствии один раненый скончался. Состояние здоровья еще одного остается критическим.

В тот же день между несколькими сотнями представителей курдской общины, которые собрались на месте трагедии и обвиняли в стрельбе Турцию, и правоохранителями произошли столкновения. По меньшей мере один протестующий был арестован.

Мужчина, устроивший смертельную стрельбу в Париже, заявил, что сделал это из-за расизма

Полиция задержала нападавшего - 69-летнего пенсионера, следствие в отношении которого ведется по фактам убийства, покушения на убийство, умышленного насилия с применением оружия и незаконного обращения с оружием. Террористический мотив в нападении там исключают.

Мужчина и ранее привлекался к ответственности за насилие с применением оружия и на расовой почве - в частности за нападение с саблей на лагерь с мигрантами. Но при этом правоохранители не относили его к представителю ультраправых течений.

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Франция

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