В Париже - очередные столкновения между полицией и курдами после смертельной стрельбы

В Париже в субботу снова вспыхнули столкновения между полицией и курдами, возмущенными убийством в пятницу трех представителей своей общины накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протест с участием нескольких сотен курдов и политиков, в частности главы 10-го округа Парижа, где произошла стрельба, начинался мирно. Демонстранты на площади Республики держали флаги и слушали выступления в память о жертвах.

#kurds here at place de la republique believe emine kara, who fought against #isis in #rojava and came to europe two years ago, was the main target of yesterday's attack at the kurdish center in #paris. pic.twitter.com/0Y3zUwGKB5