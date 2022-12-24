Прем’єр Британії призначив радником знайомого журналіста, в якого був дружбою на весіллі

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак найняв як старшого політичного радника знайомого – редактора політики в журналі The Spectator й колумніста The Times Джеймса Форсайта, на весіллі якого він був дружбою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Очікується, що Форсайт допомагатиме Сунаку в питаннях боротьби з нелегальною імміграцією, покращення ефективності роботи Національної служби охорони здоров'я та вирішення питань освіти.

"Перед Форсайтом стоятиме завдання забезпечити більшу згуртованість Даунінг-стріт, політичних груп і членів парламенту, оскільки Британія наближається до наступних виборів, які, як очікується, відбудуться навесні 2024 року", – пише The Guardian.

Тож ініціативи, які пророблятиме британський прем’єр із радником, будуть покликані об’єднати його рідну Консервативну партію перед настанням виборчого циклу.

Йдеться зокрема про зменшення кількості малих суден, що нелегально перетинають Ла-Манш й направляються до Британії, поліпшення роботи лікарень, а також вдосконалення технічної освіти на тлі нестачі робочої сили на британському ринку праці.

Раніше Форсайт не раз пропонував Сунаку публічну підтримку, зауважує The Guardian, але водночас виступав проти намірів міністра фінансів в уряді британського прем’єра підвищити податкові межі на тлі боротьби з інфляцією.

За даними останніх опитувань, Ріші Сунак має приблизно такий же рівень схвалення на посаді прем'єра, як і його головний конкурент, лідер Лейбористської партії Кір Стармер, але рейтинг Консервативної партії значно відстає від рейтингу лейбористів.